Мерц прикинул сроки вступления Украины в Евросоюз

Канцлер подчеркнул, что членство в ЕС для страны, находящейся в состоянии вооружённого конфликта, «едва ли возможно». При этом Германия стремится «максимально приблизить Украину к Европейскому союзу и как можно теснее связать её с ним». По словам Мерца, процесс вступления Незалежной в ЕС займёт годы, а первоочередной задачей является прекращение войны и последующее восстановление страны.