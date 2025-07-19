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Мерц прикинул сроки вступления Украины в Евросоюз

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский союз — это долгосрочная цель, достижение которой возможно только после завершения военного конфликта и в результате многолетнего поэтапного процесса. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине.

Источник: Life.ru

«Процесс вступления для Украины открыт. Но все мы, конечно, знаем, что вступление в Европейский союз будет постепенным», — отметил Мерц.

Канцлер подчеркнул, что членство в ЕС для страны, находящейся в состоянии вооружённого конфликта, «едва ли возможно». При этом Германия стремится «максимально приблизить Украину к Европейскому союзу и как можно теснее связать её с ним». По словам Мерца, процесс вступления Незалежной в ЕС займёт годы, а первоочередной задачей является прекращение войны и последующее восстановление страны.

Ранее Мерц заявил о планах предоставить Украине дальнобойные системы вооружения в ближайшие недели и месяцы. По его словам, это станет возможным благодаря промышленному сотрудничеству между Киевом и Берлином. Детали поставок и типы вооружений не уточнялись.

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