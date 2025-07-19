Мерц прикинул сроки вступления Украины в Евросоюз

«Процесс вступления для Украины открыт. Но все мы, конечно, знаем, что вступление в Европейский союз будет постепенным», — отметил Мерц.
Канцлер подчеркнул, что членство в ЕС для страны, находящейся в состоянии вооружённого конфликта, «едва ли возможно». При этом Германия стремится «максимально приблизить Украину к Европейскому союзу и как можно теснее связать её с ним». По словам Мерца, процесс вступления Незалежной в ЕС займёт годы, а первоочередной задачей является прекращение войны и последующее восстановление страны.
Ранее Мерц заявил о планах предоставить Украине дальнобойные системы вооружения в ближайшие недели и месяцы. По его словам, это станет возможным благодаря промышленному сотрудничеству между Киевом и Берлином. Детали поставок и типы вооружений не уточнялись.