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Путин и Эрдоган обсудили ряд актуальных тем развития двусторонних связей

Путин и Эрдоган подтвердили готовность оставаться в контакте.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились поддерживать регулярный контакт по всему спектру обсуждаемых тем, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе состоявшегося диалога лидеры обсудили ключевые направления развития двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено результатам заседания межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому взаимодействию, прошедшего 27 июня. Обе стороны дали положительную оценку достигнутым договоренностям.

Путин и Эрдоган подтвердили готовность продолжать активный диалог, подчеркнув важность координации усилий в сфере экономики и других направлениях партнёрства.

Ранее стало известно о телефонном разговоре между Путиным и Эрдоганом. Лидеры обсудили двусторонние отношения между государствами, а также затронули ключевой вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

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