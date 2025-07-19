Путин и Эрдоган обсудили ряд актуальных тем развития двусторонних связей

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились поддерживать регулярный контакт по всему спектру обсуждаемых тем, сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе состоявшегося диалога лидеры обсудили ключевые направления развития двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено результатам заседания межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому взаимодействию, прошедшего 27 июня. Обе стороны дали положительную оценку достигнутым договоренностям.
Путин и Эрдоган подтвердили готовность продолжать активный диалог, подчеркнув важность координации усилий в сфере экономики и других направлениях партнёрства.
Ранее стало известно о телефонном разговоре между Путиным и Эрдоганом. Лидеры обсудили двусторонние отношения между государствами, а также затронули ключевой вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Украине.