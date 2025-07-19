Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион

В заявлении подчеркивается, что хуситы продолжат атаковать израильские объекты, пока не будет снята блокада палестинского анклава и не прекратятся военные операции. Повстанцы также предупредили другие арабские и исламские страны о возможных последствиях, если Израилю удастся реализовать свои планы в Газе.