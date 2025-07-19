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Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о ракетном ударе по международному аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о ракетном ударе по международному аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Как сообщил представитель вооруженных формирований Яхья Сариа в своем Telegram-канале, атака была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» в ответ на действия израильской армии в секторе Газа.

В заявлении подчеркивается, что хуситы продолжат атаковать израильские объекты, пока не будет снята блокада палестинского анклава и не прекратятся военные операции. Повстанцы также предупредили другие арабские и исламские страны о возможных последствиях, если Израилю удастся реализовать свои планы в Газе.

«Мы провели качественную военную операцию против аэропорта Лод в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты “Палестина-2”, — написал Сариа.

Ранее сообщалось, что хуситы ударили по греческому сухогрузу Magic Seas в Красном море.