Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о ракетном ударе по международному аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Как сообщил представитель вооруженных формирований Яхья Сариа в своем Telegram-канале, атака была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» в ответ на действия израильской армии в секторе Газа.
В заявлении подчеркивается, что хуситы продолжат атаковать израильские объекты, пока не будет снята блокада палестинского анклава и не прекратятся военные операции. Повстанцы также предупредили другие арабские и исламские страны о возможных последствиях, если Израилю удастся реализовать свои планы в Газе.
«Мы провели качественную военную операцию против аэропорта Лод в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты “Палестина-2”, — написал Сариа.
Ранее сообщалось, что хуситы ударили по греческому сухогрузу Magic Seas в Красном море.