Путину напомнили о сожжении Киева русским князем в XII веке

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев привел исторический факт о сожжении Киева в XII веке в беседе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава региона сообщил во время встречи с главой государства в Кремле, передает РИА Новости.
Авдеев пересказал Путину историю объединения князем Андреем Боголюбским 11 княжеств в XII столетии и уничтожения Киева за то, что он «сеял рознь между российскими землями и семьями».
«Такая была история (…) Взяли и сожгли, это был пример первого такого объединения княжеств, которые были разрознены, Черниговское, Смоленское, Тверское, Суздальское, Ростовское и так далее», — заявил Авдеев.
Ранее губернатор предложил Путину осмотреть икону, проходившую реставрацию 100 лет. Святыня, связанная с именем князя Андрея Боголюбского, датируется 1155 годом.
Андрей Боголюбский — князь Вышгородский (1149, 1155), Дорогобужский (1150—1151), Рязанский (1153), великий князь Владимирский (1157—1174). Сын Юрия Долгорукого. За время правления он подчинил себе обширные земли и завоевал значительное политическое влияние на северо-востоке Руси. В 1164 году Андрей с войском совершил успешный поход на волжских булгар, а в 1169 году разорил Киев. Был канонизирован в 1702 году.
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