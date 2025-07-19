Путину напомнили о сожжении Киева русским князем в XII веке

Андрей Боголюбский — князь Вышгородский (1149, 1155), Дорогобужский (1150—1151), Рязанский (1153), великий князь Владимирский (1157—1174). Сын Юрия Долгорукого. За время правления он подчинил себе обширные земли и завоевал значительное политическое влияние на северо-востоке Руси. В 1164 году Андрей с войском совершил успешный поход на волжских булгар, а в 1169 году разорил Киев. Был канонизирован в 1702 году.