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Херш: США могут заставить Зеленского уйти, если он не сделает это добровольно

По его данным, Залужный, которого Зеленский уволил после заявления о тупиковой ситуации на фронте, сейчас рассматривается как наиболее вероятный преемник.

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США рассматривают возможность силового смещения Владимира Зеленского и передачи власти генералу Валерию Залужному, бывшему главнокомандующему ВСУ, ныне послу в Великобритании. Об этом сообщил журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack со ссылкой на источники в Вашингтоне, передает ТАСС.

По его данным, Залужный, которого Зеленский уволил после заявления о тупиковой ситуации на фронте, сейчас рассматривается как наиболее вероятный преемник. «Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Зеленский в списке на изгнание, если президент Дональд Трамп примет такое решение», — пишет Херш.

В США уже обсуждается сценарий, при котором ЦРУ не будет вмешиваться в смену руководства, позволив украинцам «разобраться самим».

По словам источников Херша, США и Европа рассчитывают, что смена власти в Киеве позволит начать переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

При этом, по данным Херша, Трамп занимает жесткую позицию в отношении России и продолжает наращивать военную помощь Украине. Зеленский, как пишет журналист, уже осознает угрозу своей отставки и начал перестановки в правительстве. -0-

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