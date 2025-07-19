Херш: США могут заставить Зеленского уйти, если он не сделает это добровольно

По его данным, Залужный, которого Зеленский уволил после заявления о тупиковой ситуации на фронте, сейчас рассматривается как наиболее вероятный преемник. «Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Зеленский в списке на изгнание, если президент Дональд Трамп примет такое решение», — пишет Херш.