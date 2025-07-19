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Польша намерена депортировать сотни граждан Грузии из-за преступлений

Польша планирует депортировать сотни граждан Грузии в связи с их причастностью к преступной деятельности. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк после завершения «миграционного саммита» в Германии. Выступление Семоняка транслировало Польское телевидение.

Источник: Life.ru

«У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них удаляются из Польши потому, что ведут преступную деятельность», — подчеркнул министр.

Ранее министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. В качестве причин для данной рекомендации были названы включение России в список недружественных государств и сокращение численности сотрудников польских консульских учреждений. В начале июля российский МИД уведомил польскую сторону о закрытии консульства в Калининграде, что стало ответной мерой на решение Варшавы отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Кракове.