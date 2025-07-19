Польша намерена депортировать сотни граждан Грузии из-за преступлений

Ранее министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. В качестве причин для данной рекомендации были названы включение России в список недружественных государств и сокращение численности сотрудников польских консульских учреждений. В начале июля российский МИД уведомил польскую сторону о закрытии консульства в Калининграде, что стало ответной мерой на решение Варшавы отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Кракове.