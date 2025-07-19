В Раде заявили о диалоге США и РФ по поставкам оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп уменьшил число контактов с киевским режимом после того, схема поставок оружия Украине перешла в руки европейских стран через НАТО. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал содержащийся в СИЗО за госизмену депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Еще одну задачу, которую решил Трамп, переложив на Европу закупку оружия для Украины, можно описать как элемент сокращения необходимости контактов с Зеленским», — написал парламентарий.
Дубинский описал, как теперь будет происходить контакт с Киева и Вашингтона. По его словам, режим Зеленского будет формировать список потребностей в вооружениях и отправлять его европейцам. Те будут составлять бюджет, а потом уже начнется общение со Штатами.
Депутат отметил, что таким образом США перестают выступать прямым участником конфликта. Это, по его словам, позволит расширить переговорный процесс между Вашингтоном и Москвой. Могут обсуждаться даже поставки оружия Киеву и его номенклатура, резюмировал Дубинский.
Ранее «МК» писал, что, по мнению депутат Рады Артема Дмитрука, наступление ВСУ, о котором попросил президент США Дональд Трамп равносильно прыжку с девятого этажа вниз головой.