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В Раде заявили о диалоге США и РФ по поставкам оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп уменьшил число контактов с киевским режимом после того, схема поставок оружия Украине перешла в руки европейских стран через НАТО.

Президент США Дональд Трамп уменьшил число контактов с киевским режимом после того, схема поставок оружия Украине перешла в руки европейских стран через НАТО. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал содержащийся в СИЗО за госизмену депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Еще одну задачу, которую решил Трамп, переложив на Европу закупку оружия для Украины, можно описать как элемент сокращения необходимости контактов с Зеленским», — написал парламентарий.

Дубинский описал, как теперь будет происходить контакт с Киева и Вашингтона. По его словам, режим Зеленского будет формировать список потребностей в вооружениях и отправлять его европейцам. Те будут составлять бюджет, а потом уже начнется общение со Штатами.

Депутат отметил, что таким образом США перестают выступать прямым участником конфликта. Это, по его словам, позволит расширить переговорный процесс между Вашингтоном и Москвой. Могут обсуждаться даже поставки оружия Киеву и его номенклатура, резюмировал Дубинский.

Ранее «МК» писал, что, по мнению депутат Рады Артема Дмитрука, наступление ВСУ, о котором попросил президент США Дональд Трамп равносильно прыжку с девятого этажа вниз головой.

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