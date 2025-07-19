Журналист Херш: США рассматривают возможность насильственного смещения Зеленского

США могут силой сместить Владимира Зеленского с поста президента Украины, заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники. По его данным, украинский лидер находится «в списке на изгнание», занять его место может экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Перестановки, как утверждает Херш, ожидаются в течение нескольких месяцев. Официально эту информацию не подтверждали ни в Вашингтоне, ни в Киеве, однако опросы показывают: Залужный на Украине популярнее Зеленского.