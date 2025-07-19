Трамп считает, что БРИКС якобы теряет свое влияние

По утверждению американского лидера, угроза со стороны объединения «миновала», когда он пригрозил странам БРИКС введением высоких пошлин.
БРИКС — межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa). С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. С 6 января 2025 года Индонезия стала полноправным членом БРИКС. С 1 января 2025 года странами-партнерами БРИКС стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. С 17 января Нигерия стала девятой страной, присоединившейся к БРИКС в качестве государства-партнера. В настоящее время страны БРИКС занимают примерно 36% земной суши и представляют 48,5% мирового населения.
Согласно отчету World Economic Outlook, опубликованному в апреле 2025 года Международным валютным фондом (МВФ), рост ВВП стран-членов БРИКС, по прогнозам, превысит средний мировой показатель в 2025 году и достигнет 3,4%, в то время как средний мировой показатель составит 2,8%. В 2024 году рост ВВП стран БРИКС достиг 4%, в то время как общемировой рост составил 3,3%. По данным МВФ, по итогам 2024 года доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8%, причем отрыв от «Большой семерки» оказался максимальным за все время. Так, вклад стран БРИКС в глобальный ВВП вырос на 0,64 процентного пункта. А G7 потеряла 0,42 процентного пункта — ее доля впервые опустилась ниже 29% (до 28,86%). В результате разрыв между БРИКС и «Большой семеркой» вырос до рекордных восьми процентных пунктов по сравнению с 6,9 годом ранее.
В 2025 году, по прогнозам МВФ, доля БРИКС в мировой экономике увеличится до 41%.