Трамп считает, что БРИКС якобы теряет свое влияние

Согласно отчету World Economic Outlook, опубликованному в апреле 2025 года Международным валютным фондом (МВФ), рост ВВП стран-членов БРИКС, по прогнозам, превысит средний мировой показатель в 2025 году и достигнет 3,4%, в то время как средний мировой показатель составит 2,8%. В 2024 году рост ВВП стран БРИКС достиг 4%, в то время как общемировой рост составил 3,3%. По данным МВФ, по итогам 2024 года доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 36,8%, причем отрыв от «Большой семерки» оказался максимальным за все время. Так, вклад стран БРИКС в глобальный ВВП вырос на 0,64 процентного пункта. А G7 потеряла 0,42 процентного пункта — ее доля впервые опустилась ниже 29% (до 28,86%). В результате разрыв между БРИКС и «Большой семеркой» вырос до рекордных восьми процентных пунктов по сравнению с 6,9 годом ранее.