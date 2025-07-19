Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подал в суд на медиамагната Мердока за статью WSJ о письме Эпштейну

Президент США Дональд Трамп инициировал судебное разбирательство против медиамагната Руперта Мердока и его холдинга News Corporation.

Президент США Дональд Трамп инициировал судебное разбирательство против медиамагната Руперта Мердока и его холдинга News Corporation. Исковое заявление, зарегистрированное 18 июля в федеральном суде Южного округа Флориды, содержит обвинения в клевете.

Поводом для обращения в суд стала публикация в The Wall Street Journal, принадлежащем News Corporation. Материал касался письма Трампа, адресованного американскому финансисту Джеффри Эпштейну, осужденному за преступления против несовершеннолетних. В деле также фигурируют двое журналистов издания, участвовавших в подготовке статьи.

Текст самого иска пока не обнародован, однако электронная система суда подтверждает, что иск относится к категории дел о защите чести и достоинства.

Ранее Трамп заявил о решении рассекретить материалы большого жюри по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в организации секс-торговли несовершеннолетними. Трамп поручил генеральному прокурору Пэм Бонди опубликовать все документы, если суд даст соответствующее разрешение.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше