Трамп подал в суд на медиамагната Мердока за статью WSJ о письме Эпштейну

Президент США Дональд Трамп инициировал судебное разбирательство против медиамагната Руперта Мердока и его холдинга News Corporation. Исковое заявление, зарегистрированное 18 июля в федеральном суде Южного округа Флориды, содержит обвинения в клевете.
Поводом для обращения в суд стала публикация в The Wall Street Journal, принадлежащем News Corporation. Материал касался письма Трампа, адресованного американскому финансисту Джеффри Эпштейну, осужденному за преступления против несовершеннолетних. В деле также фигурируют двое журналистов издания, участвовавших в подготовке статьи.
Текст самого иска пока не обнародован, однако электронная система суда подтверждает, что иск относится к категории дел о защите чести и достоинства.
Ранее Трамп заявил о решении рассекретить материалы большого жюри по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в организации секс-торговли несовершеннолетними. Трамп поручил генеральному прокурору Пэм Бонди опубликовать все документы, если суд даст соответствующее разрешение.