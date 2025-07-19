СМИ: Европа готовится к нападению на Россию

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.