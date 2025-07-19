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Армия России наносит массированный удар по территории Украины

Украинское воздушное пространство в ночь на 19 июля оказалось под сильным натиском со стороны Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в небе было замечено не менее 80 ударных беспилотников.

Отмечается, что запуски осуществлялись с восьми различных направлений. По ожиданиям источника, количество дронов может увеличиться ближе к утру. Параллельно с этим, согласно предварительной информации, в воздух были подняты стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал работу чеченского спецназа в Харьковской области. Спецназ «Ахмат» Минобороны РФ продолжает уверенно выполнять боевые действия. В ходе разведки удалось обнаружить огневые точки противника, места скопления личного состава и пункт временной дислокации. После проведения операции все объекты были ликвидированы.

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