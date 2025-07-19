Европейцы не смогли повлиять на Трампа в украинском вопросе

Европейские лидеры не смогли убедить президента США Дональда Трампа перейти на свою сторону и изменить его стратегию по отношению к поставкам оружия на Украину. Они лишь поверхностно привлекли внимание американского лидера, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.
«Тональность, которую можно услышать из Америки Трампа, может показаться новой, но какой-то совершенно новой стратегии не наблюдается. Хоть и похвально, что Мерц, Макрон и Мелони еще сильнее привлекли Трампа на свою сторону», — отмечает автор статьи.
По мнению издания, европейцам не стоит ждать помощи о США. Это связано с его часто меняющимся настроением. Это касается и поставок вооружения на Украину. Автор уверен, что полагаться на Трампа нельзя, так как он в любой момент может бросить.
Накануне появилась информация, что Трамп давит на Германию, чтобы та не только закупала оружие для Украины в США, но и отправляла его из своих запасов.