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Европейцы не смогли повлиять на Трампа в украинском вопросе

Европейские лидеры не смогли убедить президента США Дональда Трампа перейти на свою сторону и изменить его стратегию по отношению к поставкам оружия на Украину.

Европейские лидеры не смогли убедить президента США Дональда Трампа перейти на свою сторону и изменить его стратегию по отношению к поставкам оружия на Украину. Они лишь поверхностно привлекли внимание американского лидера, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

«Тональность, которую можно услышать из Америки Трампа, может показаться новой, но какой-то совершенно новой стратегии не наблюдается. Хоть и похвально, что Мерц, Макрон и Мелони еще сильнее привлекли Трампа на свою сторону», — отмечает автор статьи.

По мнению издания, европейцам не стоит ждать помощи о США. Это связано с его часто меняющимся настроением. Это касается и поставок вооружения на Украину. Автор уверен, что полагаться на Трампа нельзя, так как он в любой момент может бросить.

Накануне появилась информация, что Трамп давит на Германию, чтобы та не только закупала оружие для Украины в США, но и отправляла его из своих запасов.

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