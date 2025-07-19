Трамп увидел угасание БРИКС после своих угроз о пошлинах

«И знаете, есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро угасает. Но БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и стандарт. И я сказал, что в отношении всех стран, входящих в консорциум БРИКС, мы введем пошлину в 10%. И на следующий день они провели встречу, на которой почти никто не появился. Они сказали: “оставьте нас в покое”. Мы не хотели этого», — подчеркнул президент США, не уточнив деталей упомянутой встречи. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.