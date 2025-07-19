Трамп увидел угасание БРИКС после своих угроз о пошлинах

Трамп выразил мнение, что БРИКС "быстро угасает.
Объединение БРИКС «быстро угасает» после инициативы президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные торговые пошлины против стран-участников этого консорциума. Об этом глава государства заявил 18 июля на церемонии подписания законопроекта о регулировании криптовалют в Белом доме.
«И знаете, есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро угасает. Но БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и стандарт. И я сказал, что в отношении всех стран, входящих в консорциум БРИКС, мы введем пошлину в 10%. И на следующий день они провели встречу, на которой почти никто не появился. Они сказали: “оставьте нас в покое”. Мы не хотели этого», — подчеркнул президент США, не уточнив деталей упомянутой встречи. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп пригрозил 10-процентными пошлинами странам БРИКС.
В ходе выступления Трамп напомнил о попытках БРИКС снизить влияние доллара на мировую экономику. Президент отметил, что его администрация внимательно следит за такими инициативами и готова принимать меры для сохранения лидерства американской валюты.
Ранее Дональд Трамп анонсировал введение 10-процентных импортных пошлин для стран БРИКС, подчеркнув, что такие меры будут применяться ко всем государствам, входящим в объединение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле ознакомились с подобными заявлениями главы США и отслеживают развитие ситуации. В последние месяцы страны БРИКС предпринимали шаги по снижению зависимости от доллара в мировой экономике.