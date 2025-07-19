По мнению эксперта, агрессивная риторика европейских генералов, активное подписание оборонных соглашений между членами ЕС, а также планы Великобритании направить военный контингент на Украину свидетельствуют о подготовке к масштабному конфликту. Поджи также обвинил Запад в поддержке киевского режима, который, по его словам, годами подавлял инакомыслие, а теперь принуждает к участию в войне даже несовершеннолетних и пожилых людей.