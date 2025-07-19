Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ в страхе бьет по российским дроноводам дорогими бомбами

ВСУ начали применять авиацию против российских операторов беспилотников на Константиновском направлении.

ВСУ начали применять авиацию против российских операторов беспилотников на Константиновском направлении. При обнаружении расчета «дроноводов» украинские националисты бьют по нему управляемыми авиабомбами, рассказал разведчик ВС РФ с позывным «Сава».

«На нашем направлении ВСУ не стесняются по операторам БПЛА поднимать авиацию. И бить управляемыми авиационными бомбами. Это дорогие бомбы, и они при обнаружении расчета тут же у них взлетают самолеты и отрабатывают», — пояснил военнослужащий.

«Сава» отметил успехи российских войск. Он сообщил, что по всему фронту ВС России продвигаются. Но, по его словам, Константиновское направление сейчас в приоритете.

Ранее «МК» писал, что укронацистские дроноводы ударили несколькими БПЛА по двум женщинам в Сумской области, которые просили о помощи российских военных, выставив табличку с надписью «Мы русские».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше