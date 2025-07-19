ВСУ начали применять авиацию против российских операторов беспилотников на Константиновском направлении. При обнаружении расчета «дроноводов» украинские националисты бьют по нему управляемыми авиабомбами, рассказал разведчик ВС РФ с позывным «Сава».
«На нашем направлении ВСУ не стесняются по операторам БПЛА поднимать авиацию. И бить управляемыми авиационными бомбами. Это дорогие бомбы, и они при обнаружении расчета тут же у них взлетают самолеты и отрабатывают», — пояснил военнослужащий.
«Сава» отметил успехи российских войск. Он сообщил, что по всему фронту ВС России продвигаются. Но, по его словам, Константиновское направление сейчас в приоритете.
Ранее «МК» писал, что укронацистские дроноводы ударили несколькими БПЛА по двум женщинам в Сумской области, которые просили о помощи российских военных, выставив табличку с надписью «Мы русские».