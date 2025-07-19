Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при посредничестве США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве США. Об этом сообщил спецпредставитель США по Сирии Том Барак на своей странице в социальной сети X.

Соглашение было заключено при поддержке госсекретаря США Марко Рубио, а также получило одобрение со стороны Турции, Иордании и других соседних государств. Конкретные сроки и условия перемирия пока не уточняются.

Напомним, что израильские военные нанесли авиаудар по окраинам сирийского города Суэйда в связи с усилением столкновений между боевиками друзов и бедуинами.

Ранее сообщалось, что йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о ракетном ударе по международному аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше