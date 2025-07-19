Мадуро обвинил Сальвадор в пытках депортированных венесуэльцев

Мадуро сообщил, что 252 венесуэльца, задержанных в марте без суда и адвокатской защиты, были освобождены и возвращены на родину. По его словам, эти люди не совершали преступлений в Сальвадоре, а оказались там после депортации из США. Первые показания освобождённых, как утверждает президент, подтверждают случаи жестокого обращения: избиения, лишение пищи и даже потеря почки одним из задержанных.