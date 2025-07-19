Мадуро обвинил Сальвадор в пытках депортированных венесуэльцев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с резкими обвинениями в адрес властей Сальвадора, заявив о незаконном удержании и пытках венесуэльских мигрантов.
Во время выступления на крестьянском конгрессе в Каракасе он назвал условия содержания депортированных в сальвадорской тюрьме Cecot «концентрационными и пыточными лагерями» и пообещал, что президент Найиб Букеле «понесёт ответственность».
Мадуро сообщил, что 252 венесуэльца, задержанных в марте без суда и адвокатской защиты, были освобождены и возвращены на родину. По его словам, эти люди не совершали преступлений в Сальвадоре, а оказались там после депортации из США. Первые показания освобождённых, как утверждает президент, подтверждают случаи жестокого обращения: избиения, лишение пищи и даже потеря почки одним из задержанных.
Операция по репатриации стала возможной благодаря переговорам с представителями США, которые вёл спикер венесуэльского парламента Хорхе Родригес. Теперь возвратившихся мигрантов ожидает медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при посредничестве США.