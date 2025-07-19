В ООН приняли российскую резолюцию о реформировании

В Генассамблее ООН состоялось рассмотрение предложенной Россией резолюции о реформировании организации. В результате документ был утвержден консенсусом, передает ТАСС.
Преобразования направлены на повышение эффективности деятельности ООН. Их необходимость продиктована глобальными изменениями и непростым финансовым положением. Авторы документа в его основу заложили сбалансированность работы организации, основанной на уставе.
В резолюции закрепили основную роль стран-членов в принятии итоговых решений по реформированию. При этом акцент сделан на том, что все изменения в деятельности ООН должны рассматриваться только в рамках межправительственных органов, а не в кулуарах.
Россия, перед тем как выставить резолюцию на утверждение, провела переговоры со всеми участниками. Были учтены все предложения, которые не изменяли основные цели документа.