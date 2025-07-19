Трамп обвинил Мердока в клевете и подал иск после статьи WSJ о письме Эпштейну

Ранее сообщалось, что администрация президента США пыталась предотвратить публикацию Wall Street Journal о фривольном поздравлении Эпштейну, которое, как утверждалось, Трамп направил финансисту два десятилетия назад. По данным журнала Rolling Stone, Белый дом пытался оказать давление на газету, используя все возможные контакты. Республиканец лично придавал этому вопросу первостепенное значение и предупредил руководство Wall Street Journal о возможном судебном преследовании за клеветнические материалы.