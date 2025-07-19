Трамп обвинил Мердока в клевете и подал иск после статьи WSJ о письме Эпштейну

В иске также фигурируют два журналиста WSJ — авторы статьи о письме республиканца финансисту Джеффри Эпштейну, обвинённому в растлении несовершеннолетних. Суть претензий — клевета, сам текст иска пока не опубликован.
В публикациях The Wall Street Journal утверждалось, что в альбоме, выпущенном к 50-летию Эпштейна, содержалось письмо от Трампа с изображением обнажённой женщины и поздравлением. Глава Белого дома сообщал, что заранее предупреждал издание о недостоверности опубликованных сведений.
Ранее сообщалось, что администрация президента США пыталась предотвратить публикацию Wall Street Journal о фривольном поздравлении Эпштейну, которое, как утверждалось, Трамп направил финансисту два десятилетия назад. По данным журнала Rolling Stone, Белый дом пытался оказать давление на газету, используя все возможные контакты. Республиканец лично придавал этому вопросу первостепенное значение и предупредил руководство Wall Street Journal о возможном судебном преследовании за клеветнические материалы.