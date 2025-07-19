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Песков: Кремлю неизвестно о возможности встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях празднования в Китае 80-летия победы над милитаристской Японией. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС публикацию The Times.

Источник: РИА "Новости"

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — отметил представитель Кремля.

Британская газета The Times выступила с утверждением, будто на сентябрьском праздновании окончания Второй мировой войны в Китае возможна встреча лидеров сразу трех стран-победительниц — России, Китая и США.

КНР будет широко отмечать 80-летие победы, и российский президент Владимир Путин уже получил приглашение посетить народную республику в эти дни. Прибудет ли Дональд Трамп в Пекин, неизвестно, однако издание считает его визит маловероятным.

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