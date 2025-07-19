Песков: Кремлю неизвестно о возможности встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — отметил представитель Кремля.
Британская газета The Times выступила с утверждением, будто на сентябрьском праздновании окончания Второй мировой войны в Китае возможна встреча лидеров сразу трех стран-победительниц — России, Китая и США.
КНР будет широко отмечать 80-летие победы, и российский президент Владимир Путин уже получил приглашение посетить народную республику в эти дни. Прибудет ли Дональд Трамп в Пекин, неизвестно, однако издание считает его визит маловероятным.