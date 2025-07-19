Трамп заявил, что БРИКС утрачивает значение на мировой арене

По словам хозяина Белого дома, инициатива стран, входящих в альянс, была пресечена после того, как Вашингтон предупредил о введении крупных пошлин. Он подчеркнул, что подобные меры сыграли ключевую роль в ослаблении давления со стороны БРИКС. Трамп пообещал покончить с объединением, если оно «попробует сформировать что-то существенное».
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