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Трамп заявил, что БРИКС утрачивает значение на мировой арене

Объединение БРИКС якобы «стремительно увядает» на мировой арене, несмотря на намерение стран-участниц ограничить роль доллара в международных расчётах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.

Источник: Life.ru

«У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар», — сказал республиканец.

По словам хозяина Белого дома, инициатива стран, входящих в альянс, была пресечена после того, как Вашингтон предупредил о введении крупных пошлин. Он подчеркнул, что подобные меры сыграли ключевую роль в ослаблении давления со стороны БРИКС. Трамп пообещал покончить с объединением, если оно «попробует сформировать что-то существенное».

А ранее республиканец потребовал установить минимальные пошлины в размере 15−20% на товары Евросоюза. Предполагается, что ужесточение Трампа направлено на проверку «болевого порога» ЕС. Кроме того, США намерены оставить 25% пошлины для автомобильной отрасли.

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