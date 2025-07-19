В Кремле прокомментировали сообщения о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

Кремль не располагает данными о возможной встрече президентов России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина — на мероприятиях в Китае, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ТАСС публикацию британской газеты The Times.