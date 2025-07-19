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В Кремле прокомментировали сообщения о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

Кремль не располагает данными о возможной встрече президентов России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина — на мероприятиях в Китае, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией.

Кремль не располагает данными о возможной встрече президентов России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина — на мероприятиях в Китае, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ТАСС публикацию британской газеты The Times.

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что британская газета The Times сообщила, что в сентябре, во время празднования окончания Второй мировой войны, в Китае могут провести переговоры лидеры трех стран-победительниц.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о быстром угасании БРИКС из-за угроз ввести пошлины.

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