Кремль не располагает данными о возможной встрече президентов России, США и Китая — Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина — на мероприятиях в Китае, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ТАСС публикацию британской газеты The Times.
«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, что британская газета The Times сообщила, что в сентябре, во время празднования окончания Второй мировой войны, в Китае могут провести переговоры лидеры трех стран-победительниц.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о быстром угасании БРИКС из-за угроз ввести пошлины.