В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина, Трампа и Цзиньпина

Ранее The Times сообщала о планах Си Цзиньпина организовать в Китае трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа в сентябре, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны. По данным издания, обсуждалась возможность встречи лидеров стран-победительниц, однако глава Белого дома отдавал предпочтение переговорам на территории США. Официального подтверждения этих планов от сторон не поступало.