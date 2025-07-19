Европейские страны фактически готовятся к военной конфронтации с Россией, считает итальянский аналитик Фабрицио Поджи. В своей статье для портала L"Antidiplomatico он утверждает, что это происходит в рамках инициативы «Европейский щит», предложенной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем.
По мнению Поджи, свидетельством подготовки к возможному столкновению являются резкие высказывания европейских военачальников, открыто говорящих о необходимости сдерживания «угрозы» со стороны Москвы. Также он обращает внимание на ускоренное заключение соглашений между странами ЕС в области оборонного сотрудничества.
Аналитик утверждает, что именно эти амбициозные военные планы объясняют поддержку Западом нынешнего режима в Киеве. По его словам, западные страны используют Украину как инструмент давления на Россию, прикрываясь риторикой «сопротивления агрессии», в то время как украинские власти прибегают к жестким методам подавления и массовой мобилизации.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны фактически ведут против России полноценную войну, в которой применяются спутниковая разведка, пуски ракет и санкции.