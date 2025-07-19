Аналитик утверждает, что именно эти амбициозные военные планы объясняют поддержку Западом нынешнего режима в Киеве. По его словам, западные страны используют Украину как инструмент давления на Россию, прикрываясь риторикой «сопротивления агрессии», в то время как украинские власти прибегают к жестким методам подавления и массовой мобилизации.