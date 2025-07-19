Не стал подписывать бумагу, клеймящую Родину: 98-летний ветеран вернулся из Латвии в Россию

Власти Псковской области окажут поддержку 98-летнему Василию Москальенову, который вернулся из Латвии в Россию из-за того, что не поддерживает взятый Ригой курс на русофобию. Об этом информирует губернатор региона Михаил Ведерников.
В пресс-службе правительства сообщили, что Москальленову, который является ветераном Великой Отечественной, в Латвии предложили заполнить анкету с антироссийскими утверждениями. Заполнение этой анкеты было условием продления вида на жительство.
«Василий Максимович не стал подписывать бумагу, клеймящую свою Родину, не стал отказываться от того, что он русский, от принципов нашего государства. Он принял решение переехать и выдержал натиск уже не первый раз в своей жизни», — сказано в релизе.
Москальенов получит как адресную помощь на региональном уровне, так и федеральные меры поддержки, отметили в пресс-службе.
Тем временем в Латвии усилилась кампания против русского языка, которая приобретает черты крайней нетерпимости. Власти страны готовы ограничить использование русского языка, несмотря на то, что значительная часть населения продолжает говорить на нём.
Также сообщалось, что страну должен покинуть 841 гражданин РФ, и вот что стало причиной.