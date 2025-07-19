Израиль и Сирия при участии США достигли договорённости о перемирии

Иерусалим и Дамаск пришли к соглашению о приостановке боевых действий. Решение принято в результате переговоров между главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху и временным руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа при участии американской дипломатии. Об этом сообщил посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Барак в соцсети X.