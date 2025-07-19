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Израиль и Сирия при участии США достигли договорённости о перемирии

Иерусалим и Дамаск пришли к соглашению о приостановке боевых действий. Решение принято в результате переговоров между главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху и временным руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа при участии американской дипломатии. Об этом сообщил посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Барак в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Мы призываем друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единую сирийскую идентичность в мире и процветании со своими соседями», — написал он.

По словам Барака, процесс координировался при непосредственном участии госсекретаря США Марко Рубио и получил поддержку со стороны Турции, Иордании, а также других стран региона.

А ранее США, Катар и Египет выступили с обновлённым предложением по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС, предполагающим прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников. Посредники считают, что уступки со стороны Иерусалима могут помочь с достижением мира.

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