Израиль и Сирия при участии США достигли договорённости о перемирии

«Мы призываем друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единую сирийскую идентичность в мире и процветании со своими соседями», — написал он.
По словам Барака, процесс координировался при непосредственном участии госсекретаря США Марко Рубио и получил поддержку со стороны Турции, Иордании, а также других стран региона.
А ранее США, Катар и Египет выступили с обновлённым предложением по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС, предполагающим прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников. Посредники считают, что уступки со стороны Иерусалима могут помочь с достижением мира.