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Песков: Кремль не знает о возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР

В Кремле сообщили об отсутствии информации о возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию The Times о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина во время мероприятий в Китае, посвященных 80-летию победы над Японией. По словам Пескова, Кремль не располагает такими сведениями.

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

Напомним, что ранее издание The Times сообщило о потенциальной возможности проведения трехсторонней встречи глав государств-победителей во Второй мировой войне — России, Китая и США — в ходе сентябрьских памятных мероприятий в КНР.

В рамках предстоящих масштабных торжеств в честь 80-летия победы Путин получил официальное приглашение от китайской стороны, тогда как участие Дональда Трампа, по мнению издания, находится под большим вопросом.

Ранее президент заявил, что в России продлят автодорогу М-12 «Восток» до государственных границ с Китаем и Казахстаном, что поспособствует улучшению транзитных возможностей страны.

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