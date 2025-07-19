Песков: Кремль не знает о возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию The Times о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина во время мероприятий в Китае, посвященных 80-летию победы над Японией. По словам Пескова, Кремль не располагает такими сведениями.
«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — сказал Песков в беседе с ТАСС.
Напомним, что ранее издание The Times сообщило о потенциальной возможности проведения трехсторонней встречи глав государств-победителей во Второй мировой войне — России, Китая и США — в ходе сентябрьских памятных мероприятий в КНР.
В рамках предстоящих масштабных торжеств в честь 80-летия победы Путин получил официальное приглашение от китайской стороны, тогда как участие Дональда Трампа, по мнению издания, находится под большим вопросом.
Ранее президент заявил, что в России продлят автодорогу М-12 «Восток» до государственных границ с Китаем и Казахстаном, что поспособствует улучшению транзитных возможностей страны.