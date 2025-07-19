Украинские беженцы столкнулись с ухудшением отношения к ним в Польше

Согласно опросам, только 30% поляков положительно относятся к украинцам, тогда как 38% заявили о своей неприязни. Это на 10 процентных пунктов хуже, чем в прошлом году, и на 21 пункт — по сравнению с 2022-м. Каждый третий беженец из Украины признался, что сталкивался с пренебрежительным или высокомерным отношением.