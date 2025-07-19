Украинские беженцы столкнулись с ухудшением отношения к ним в Польше

Украинские беженцы в Польше отмечают резкое ухудшение отношения к ним со стороны местных жителей, сообщает французская газета Le Figaro. По данным издания, если в 2022 году поляки массово поддерживали украинцев, то сейчас ситуация изменилась.
Согласно опросам, только 30% поляков положительно относятся к украинцам, тогда как 38% заявили о своей неприязни. Это на 10 процентных пунктов хуже, чем в прошлом году, и на 21 пункт — по сравнению с 2022-м. Каждый третий беженец из Украины признался, что сталкивался с пренебрежительным или высокомерным отношением.
Особую тревогу у украинской общины вызывает ужесточение миграционной политики. Многие опасаются, что после прихода к власти нового президента Кароля Навроцкого могут начаться депортации. В настоящее время в Польше проживают около 1,5 млн граждан Украины.
Ранее сообщалось, что Мадуро обвинил Сальвадор в пытках депортированных венесуэльцев.