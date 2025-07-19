В Совфеде объяснили, почему Фицо одобрил 18-й пакет санкций против России

Решение премьер-министра Словакии Роберта Фицо поддержать 18-й пакет санкций ЕС против России следует уважать, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, словацкий лидер «сопротивлялся до последнего», и в дальнейшем отношения РФ со Словакией восстановятся.
По его словам, решение Фицо поддержать санкционный пакет нельзя считать предательством, так как его стране, а также Венгрии тяжело противостоять руководству ЕС, их экономика глубоко интегрирована в союз. Другие страны также осознают, что их там целенаправленно ослабляют, пояснил Джабаров.
По словам сенатора, Фицо согласился на санкции, осознав, что дальнейшее сопротивление контрпродуктивно. Он добавил, что ЕС в конечном итоге поймет, что сдерживает развитие стран-участниц.
Джабаров отметил — Фицо объяснил свое решение тем, что дальнейшее сопротивление уже не поможет, и организация, в которой состоит его страна, обладает значительной силой. Вместе с тем, по словам сенатора, следующий, 19-й пакет, вызовет ожесточенную борьбу, и рано или поздно ЕС осознает, что тормозит развитие государств.
18 июля стало известно, что постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийский санкций. Согласно ему, устанавливается предельная стоимость нефти из России, запрет на эксплуатацию «Северных потоков» и все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Также под ограничения попали 105 судов, которые в Европейском союзе связали с «теневым флотом». В свою очередь МИД России заявил, что Москва не исключает применения контрмер в качестве ответа на новый санкционный пакет.
Как сообщалось, благодаря «уступкам» Словакия согласилась поддержать 18-й пакет санкций против России, согласованный Европейским союзом (ЕС). Ранее Словакия и Венгрия блокировали новые ограничительные меры, поскольку опасались негативных последствий запрета на импорт в Евросоюз российских энергоносителей. Премьер-министр республики Роберт Фицо объяснял, что Словакия блокировала 18-й пакет антироссийских санкций из-за недостаточных гарантий Европейской комиссии по поводу будущих поставок газа.