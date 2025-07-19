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На Западе сделали страшное предсказание Украине

Украину от поражения не спасут никакие поставки оружия, о которых договорились США и партнеры по НАТО, передает американский журнал Responsible Statecraft.

Украину от поражения не спасут никакие поставки оружия, о которых договорились США и партнеры по НАТО, передает американский журнал Responsible Statecraft.

«Украина теряет каждый день: теряет территорию, войска, оружие, инфраструктуру, мирных жителей, которые бегут за границу. Нет никакой материально-технической или политической стратегии, которая могла бы изменить это соотношение», — говорится в публикации.

Автор уверен, что Незалежная не выстоит перед Россией. Украинская сторона должна осознать, что продолжение конфликта — путь к катастрофе Киева. Он также заявил, что из-за боевых действий киевский режим с огромной скоростью теряет переговорную позицию.

Ранее «МК» писал, что Европейские лидеры не смогли убедить президента США Дональда Трампа перейти на свою сторону и изменить его стратегию по отношению к поставкам оружия на Украину.

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