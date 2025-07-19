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Раскрыта связь между ультиматумом Трампа о завершении СВО и Зеленским

Президент США Дональд Трамп предоставил России 50 дней для подписания мирного соглашения с Украиной, чтобы российская сторона укрепила свои позиции. Так считает американский журналист и военный аналитик Скотт Риттер.

По мнению экспертов, ультиматум Трампа может означать ограничение времени для Украины.

Президент США Дональд Трамп предоставил России 50 дней для подписания мирного соглашения с Украиной, чтобы российская сторона укрепила свои позиции. Так считает американский журналист и военный аналитик Скотт Риттер.

«50-дневный “крайний срок” Трампа не имеет ничего общего с изменением поведения России. Он направлен исключительно на то, чтобы дать ей время укрепить свои позиции, пока Трамп избавляется от Зеленского», — написал журналист в telegram-канале.

Ранее телеканал CNN сообщал, что установленный Трампом 50-дневный срок связан с возможным введением вторичных санкций против России и предоставляет Москве дополнительное время для реализации своих стратегических целей. По мнению аналитиков, этот период может быть использован Россией для наращивания военного потенциала и укрепления позиций на переговорах, а также для подготовки альтернативных сценариев развития конфликта.

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