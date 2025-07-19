Раскрыта связь между ультиматумом Трампа о завершении СВО и Зеленским

Ранее телеканал CNN сообщал, что установленный Трампом 50-дневный срок связан с возможным введением вторичных санкций против России и предоставляет Москве дополнительное время для реализации своих стратегических целей. По мнению аналитиков, этот период может быть использован Россией для наращивания военного потенциала и укрепления позиций на переговорах, а также для подготовки альтернативных сценариев развития конфликта.