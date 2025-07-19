Трамп подал иск против медиамагната Мердока

Иск под названием TRUMP v. DOW JONES & COMPANY внесли в реестр судебных дел США. Его подали в суд по южному округу штата Флорида, в котором Трамп — резидент. Издание WSJ принадлежит компании Dow Jones & Company, которая входит в News Corporation Мердока.
Ранее министерство юстиции США уволило прокурора Морен Коми, отвечавшего за расследования обвинений в педофилии американского финансиста, миллиардера Джефри Эпштейна и рэпера P.Diddy. Сам Трамп возмутился вопросом журналистов о возможной связи с финансистом.