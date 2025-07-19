Латвия выдворяет из страны более 800 россиян

Власти Латвии потребовали выезда из страны 841 гражданина России, которые не оформили новый статус постоянного жителя ЕС.
Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции. В ведомстве уточнили, что у 841 россиянина истек срок действия разрешения на постоянное проживание из-за неподачи заявления на получение статуса постоянного жителя Евросоюза.
Этим гражданам теперь предписано покинуть Латвию. Требование обусловлено поправками к Закону об иммиграции, вступившими в силу 20 июня 2023 года.
Согласно новым правилам, россияне с видом на постоянное жительство обязаны были не только подать документы на новый статус, но и сдать экзамен по латышскому языку.
Ранее Литва и Латвия запретили въезд россиянам с пятилетними небиометрическими загранпаспортами, за исключением отдельных случаев транзита.
Также в Риге власти демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю. Помимо этого, Эстония, Латвия и Литва уведомили ООН о выходе из международного соглашения по ограничению противопехотных мин.
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