Латвия выдворяет из страны более 800 россиян

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции. В ведомстве уточнили, что у 841 россиянина истек срок действия разрешения на постоянное проживание из-за неподачи заявления на получение статуса постоянного жителя Евросоюза.