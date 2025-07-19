Мишустин прекратил действие договора с Германией о военно-техническом сотрудничестве

Россия начала процедуру выхода из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году. Об этом 19 июня сообщили в Министерства МИД РФ. По словам представителей ведомства, данный договор между РФ и ФРГ уже утратил смысл и не отражает реальные отношения между государствами.