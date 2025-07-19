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Мишустин прекратил действие договора с Германией о военно-техническом сотрудничестве

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между РФ и Германией о военно-техническом сотрудничестве. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между РФ и Германией о военно-техническом сотрудничестве. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

— Прекратить действие соглашения между российским правительством и правительством Германии о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в Москве 14 июня 1996 года, — сказано в распоряжении.

Министерству иностранных дел РФ поручили уведомить ФРГ об этом решении.

Россия начала процедуру выхода из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году. Об этом 19 июня сообщили в Министерства МИД РФ. По словам представителей ведомства, данный договор между РФ и ФРГ уже утратил смысл и не отражает реальные отношения между государствами.

Отмечается, что причиной разлада стала «откровенно враждебная» политика властей Германии, которые все более активно показывают свои «агрессивные милитаристские устремления».