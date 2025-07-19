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Украина несет большие потери в ДНР

Российская армия продолжает идти вперед и освобождает населенные пункты в Донецкой Народной Республике.

Российская армия продолжает идти вперед и освобождает населенные пункты в Донецкой Народной Республике. Каждый день ВС РФ продвигаются вперед в районе Зеленой Долины, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо Зеленой Долины: действительно там есть успехи. Наши войска ежедневно продвигаются на данном участке. Дело в том, что Зеленая Долина — это тот населенный пункт, который открывает очень обширные оперативные просторы, чем и пользуются наши военнослужащие», — сказал он.

Марочко также отметил, что российские военные давят и поджимают ВСУ. Он выразил надежду, что совсем скоро будет освобождена данная территория.

Ранее «МК» писал, что на стыке Курской и Сумской областей продолжаются ожесточенные бои — подразделения ВСУ активизировали попытки прорвать российскую оборону, однако успеха пока не добились.