Украина несет большие потери в ДНР

«Касаемо Зеленой Долины: действительно там есть успехи. Наши войска ежедневно продвигаются на данном участке. Дело в том, что Зеленая Долина — это тот населенный пункт, который открывает очень обширные оперативные просторы, чем и пользуются наши военнослужащие», — сказал он.