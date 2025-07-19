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В США назвали лучший истребитель России

Су-35С является лучшим истребителем Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил 18 июля журнал The National Interest.

Источник: Минпромторг

«Су-35С, продукт знаменитого Опытно-конструкторского бюро Сухого представляет собой лучший боевой самолет, находящийся сегодня на вооружении ВКС России», — говорится в публикации.

Уточняется, что Су-35С в сочетает в себе элементы самолетов четвертого (Су-27) и пятого (Су-57) поколений. Самолет спроектирован с упором на высокие аэродинамические характеристики и боевую эффективность. В издании также подчеркнули, что самолет обладает исключительной маневренностью и может выполнять сложные фигуры высшего пилотажа, такие как «Кобра Пугачева» и «Кульбит».

«Сверхманевренность Су-35С, обеспечиваемая двигателями АЛ-41Ф1С с трехмерным управлением вектором тяги, позволяет ему превосходить по маневренности большинство западных истребителей, включая F-16 и F-15, в ближнем воздушном бою», — отметили авторы статьи.

Журнал Military Watch Magazine 11 июля сообщил, что Индия отдает предпочтение покупке российского истребителя пятого поколения Су-57 вместо американского F-35 из-за восприятия России как более надежного партнера.