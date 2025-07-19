В США назвали лучший истребитель России

Уточняется, что Су-35С в сочетает в себе элементы самолетов четвертого (Су-27) и пятого (Су-57) поколений. Самолет спроектирован с упором на высокие аэродинамические характеристики и боевую эффективность. В издании также подчеркнули, что самолет обладает исключительной маневренностью и может выполнять сложные фигуры высшего пилотажа, такие как «Кобра Пугачева» и «Кульбит».