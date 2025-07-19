В постпредстве России назвали условие урегулирования украинского кризиса

Урегулирование украинского кризиса невозможно без признания Брюсселем первопричин конфликта и своей ответственности за его эскалацию. Об этом говорится в комментарии постпредства России при ЕС, поступившем в РИА Новости.
В заявлении дипмиссии говорится, что в интересах Евросоюза отказаться от своей конфронтационной политики, наносящей ущерб ему самому, признать существующие реалии и первопричины украинского кризиса, ответственность за развязывание которого лежит на самом Брюсселе.
Там подчеркивается, что без такого признания достичь жизнеспособного урегулирования конфликта на Украине невозможно.
18 июля стало известно, что постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийский санкций. Согласно ему, устанавливается предельная стоимость нефти из России, запрет на эксплуатацию «Северных потоков» и все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Также под ограничения попали 105 судов, которые в Европейском союзе связали с «теневым флотом». В свою очередь МИД России заявил, что Москва не исключает применения контрмер в качестве ответа на новый санкционный пакет.