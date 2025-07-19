В постпредстве России назвали условие урегулирования украинского кризиса

18 июля стало известно, что постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийский санкций. Согласно ему, устанавливается предельная стоимость нефти из России, запрет на эксплуатацию «Северных потоков» и все транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Также под ограничения попали 105 судов, которые в Европейском союзе связали с «теневым флотом». В свою очередь МИД России заявил, что Москва не исключает применения контрмер в качестве ответа на новый санкционный пакет.