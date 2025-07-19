Стало известно о рекордных выплатах Польше из бюджета Евросоюза

В новом семилетнем бюджете ЕС Польше выделят рекордные 123,5 млрд евро, что существенно превышает объемы финансирования для других стран союза.
Польша получит рекордную сумму из бюджета Евросоюза — 123,5 млрд евро. Об этом сообщил евродепутат Анджей Халицкий, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что исторический объем выплат стал возможен благодаря последовательной позиции еврокомиссара по бюджету Петра Серафина и новым семилетним финансовым рамкам, действующим с 2028 года. В национальный конверт, фонд солидарности и сельскохозяйственный фонд поступит свыше 520 млрд злотых.
Евродепутат отметил, что ни одна другая страна ЕС не приблизилась к такому уровню финансирования: на втором месте находятся Италия и Испания с 90 и 88 млрд евро соответственно. Польша также планирует привлечь дополнительные средства из специальных фондов ЕС, включая фонд поддержки приграничных регионов, пострадавших или находящихся в зоне риска из-за событий на польско-белорусской границе и войны в Украине.
Новые многолетние финансовые рамки (MFF) определят бюджетные приоритеты ЕС после 2027 года. MFF устанавливают лимиты расходов по ключевым направлениям политики и ежегодным бюджетам союза, гарантируя целевое использование средств в установленных пределах. Разработка таких рамок традиционно сопровождается дискуссиями между странами ЕС о расстановке приоритетов.
В настоящее время действует семилетний бюджет ЕС, принятый в 2020 году, где фокусом объявлена политика «зеленого перехода» и достижение климатической нейтральности к 2050 году. Однако эта стратегия вызывает обеспокоенность из-за потенциального давления на экономику Европы.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила увеличить семилетний бюджет ЕС на 2028−2034 годы до 2 трлн евро. СМИ писали о хаотичном обсуждении нового бюджета Евросоюза. Власти Германии отказались поддерживать инициативу Еврокомиссии по его увеличению.