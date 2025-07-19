Стало известно о рекордных выплатах Польше из бюджета Евросоюза

Евродепутат отметил, что ни одна другая страна ЕС не приблизилась к такому уровню финансирования: на втором месте находятся Италия и Испания с 90 и 88 млрд евро соответственно. Польша также планирует привлечь дополнительные средства из специальных фондов ЕС, включая фонд поддержки приграничных регионов, пострадавших или находящихся в зоне риска из-за событий на польско-белорусской границе и войны в Украине.