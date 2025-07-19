Военнослужащий Вооруженных сил Украины Петр Климишевский, попавший в плен, заявил агентству РИА Новости о преследовании прихожан канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата) сотрудниками Службы безопасности Украины. По его словам, представители СБУ, участвующие в этих акциях, скрывают лица.
Климишевский, уроженец Львова, отметил, что храмы УПЦ стремительно закрываются, а верующие подвергаются давлению. Он подчеркнул, что если действия спецслужб законны, то нет причин скрывать свою внешность.
«СБУшники какие-то ходят. Люди скрывают свои лица, почему-то они не показывают. Если вы такие смелые, то покажите свои лица, зачем вы своими баффами их прикрываете?» — заявил пленный.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы столкнулись с ухудшением отношения к ним в Польше.