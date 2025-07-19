Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный боец ВСУ рассказал о преследовании прихожан УПЦ сотрудниками СБУ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Петр Климишевский, попавший в плен, заявил агентству РИА Новости о преследовании прихожан канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата) сотрудниками Службы безопасности Украины.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Петр Климишевский, попавший в плен, заявил агентству РИА Новости о преследовании прихожан канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата) сотрудниками Службы безопасности Украины. По его словам, представители СБУ, участвующие в этих акциях, скрывают лица.

Климишевский, уроженец Львова, отметил, что храмы УПЦ стремительно закрываются, а верующие подвергаются давлению. Он подчеркнул, что если действия спецслужб законны, то нет причин скрывать свою внешность.

«СБУшники какие-то ходят. Люди скрывают свои лица, почему-то они не показывают. Если вы такие смелые, то покажите свои лица, зачем вы своими баффами их прикрываете?» — заявил пленный.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы столкнулись с ухудшением отношения к ним в Польше.