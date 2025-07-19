Ранее в район населённого пункта Алексеевка в Сумской области было переброшено новое спецподразделение ГУР МО Украины под названием «Rhinos Group» («Носороги»). Утверждается, что «Rhinos Group» создано для выполнения особо сложных задач с применением передовых технологий и это будет их первое участие в боевых действиях. На Сумском и Харьковском направлениях сосредоточено более сорока бригад и полков ВСУ, активно использующих беспилотники и роботов для разведки и проведения диверсий.