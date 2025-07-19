Названа причина возможной катастрофы мировой торговли из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями России и ее партнерам, если Москва в течение 50 дней не заключит мирное соглашение с Украиной. Однако его угрозы ударят, скорее, по самим Штатам и Евросоюзу, сообщает французская газета Le Parisien.
«Санкции могут нанести большой ущерб. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными. Эта мера — настоящее оружие», — пишет издание со ссылкой на эксперта.
Эксперт считает, что вторичные санкции также опасны для стран Запада. Они могут и вовсе привести к обрушению мировой торговли. И на такое американцы вряд ли пойдут.
Автор публикации подчеркнул, что санкции Трампа схожи с европейскими. Все он и вредят больше самим вводящим ограничения, а не России. Издание признало, что Россия смогла переориентировать свои рынки и обеспечить отсутствие особого санкционного ущерба.