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Названа причина возможной катастрофы мировой торговли из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями России и ее партнерам, если Москва в течение 50 дней не заключит мирное соглашение с Украиной.

Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями России и ее партнерам, если Москва в течение 50 дней не заключит мирное соглашение с Украиной. Однако его угрозы ударят, скорее, по самим Штатам и Евросоюзу, сообщает французская газета Le Parisien.

«Санкции могут нанести большой ущерб. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными. Эта мера — настоящее оружие», — пишет издание со ссылкой на эксперта.

Эксперт считает, что вторичные санкции также опасны для стран Запада. Они могут и вовсе привести к обрушению мировой торговли. И на такое американцы вряд ли пойдут.

Автор публикации подчеркнул, что санкции Трампа схожи с европейскими. Все он и вредят больше самим вводящим ограничения, а не России. Издание признало, что Россия смогла переориентировать свои рынки и обеспечить отсутствие особого санкционного ущерба.

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