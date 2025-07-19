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В США назвали лучший российский истребитель, за которым иностранцы выстроились в очередь

Российский истребитель Су-35С является лучшим боевым самолётом в составе Воздушно-космических сил России. Об этом пишет издание The National Interest.

Источник: Life.ru

Самолёт создан конструкторским бюро «Сухой» и сочетает характеристики четвёртого и пятого поколений. В конструкции предусмотрены крыло смешанного типа и переднее горизонтальное оперение, а также двигатели с регулируемым вектором тяги. Такая компоновка обеспечивает улучшенную манёвренность.

Для обнаружения противника Су-35С оснащён радаром с инфракрасной системой (IRST) OLS-35, которая повышает осведомлённость экипажа, не выдавая при этом позицию самолёта. Боевой комплекс позволяет поражать цели на разных дистанциях — от ближнего боя до дальних операций.

«Во многом благодаря успеху Су-35 на Украине иностранные покупатели выстроились в очередь, чтобы приобрести Су-35С. Такие страны, как Китай, Индонезия и Алжир, либо приобрели, либо выразили заинтересованность в этой платформе. Несмотря на отсутствие малозаметности, Су-35 компенсирует этот недостаток превосходной манёвренностью, современными датчиками и низкими затратами на приобретение и обслуживание», — отметил автор материала.

А ранее стало известно, что Индия может отказаться от приобретения американского истребителя F-35 в пользу российского Су-57 из-за репутации надёжного партнёра. Нью-Дели важно отсутствие излишнего давления на страну в процессе сотрудничества.