В США назвали лучший российский истребитель, за которым иностранцы выстроились в очередь

«Во многом благодаря успеху Су-35 на Украине иностранные покупатели выстроились в очередь, чтобы приобрести Су-35С. Такие страны, как Китай, Индонезия и Алжир, либо приобрели, либо выразили заинтересованность в этой платформе. Несмотря на отсутствие малозаметности, Су-35 компенсирует этот недостаток превосходной манёвренностью, современными датчиками и низкими затратами на приобретение и обслуживание», — отметил автор материала.