Укронацисты травят российских солдат опасными химикатами

Украинские боевики используют в зоне СВО отравляющие вещества против российской армии, сбрасывая опасные грузы с беспилотников на позиции ВС РФ, рассказал боец из группировки войск «Юг» с позывным «Лакоста», передает РИА Новости.
«Был произведен сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ. Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал попадать вот этот отравляющий газ», — отметил он.
Собеседник агентства пояснил, что химикаты ВСУ изготавливают самостоятельно. А затем маскируют их под известные бытовые предметы.
Глава российских войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев сообщал, что в зоне СВО киевский режим применял более 500 случаев использования запрещенных и отравляющих веществ.