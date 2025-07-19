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Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Евросоюз официально ввел 18-й пакет санкций против России. Документ опубликован в «Официальном журнале ЕС» и уже вступил в силу.

Вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС против России.

Евросоюз официально ввел 18-й пакет санкций против России. Документ опубликован в «Официальном журнале ЕС» и уже вступил в силу.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСамые жесткие санкции: в чем ЕС ограничил Россию в новом пакете санкций, реакция мира и Москвы.

В числе новых ограничительных мер предусматриваются еще одни ограничения для российских финансовых учреждений, а также ряда банков из Китая, которые, по мнению Евросоюза, поддерживают российскую сторону. Список опубликован на сайте ЕС.

Ранее, 18 июля, после утверждения 18-го пакета антироссийских санкций, Китай обратился к Европейскому союзу с призывом прекратить действия, которые ущемляют законные интересы китайских компаний. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин оставляет за собой право принять ответные меры для защиты своих предприятий.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии URA.RU отметил, что Россия за время действия западных санкций накопила значительный опыт их преодоления. И планирует задействовать выработанные механизмы для минимизации негативных последствий новых ограничений.

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