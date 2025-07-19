Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Ранее, 18 июля, после утверждения 18-го пакета антироссийских санкций, Китай обратился к Европейскому союзу с призывом прекратить действия, которые ущемляют законные интересы китайских компаний. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин оставляет за собой право принять ответные меры для защиты своих предприятий.