Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США объяснили причину изменения позиции Трампа по России и Украине

Политический обозреватель Доминик Сансоне в статье для American Conservative высказал мнение, что Дональд Трамп скорректировал свою позицию по Украине, руководствуясь внутриполитическими интересами, а не желанием помочь Киеву.

Политический обозреватель Доминик Сансоне в статье для American Conservative высказал мнение, что Дональд Трамп скорректировал свою позицию по Украине, руководствуясь внутриполитическими интересами, а не желанием помочь Киеву.

По версии автора, президенту США потребовалось заручиться поддержкой сената для реализации своей программы, что вынудило его пойти на уступки проукраински настроенным республиканцам.

Как отмечает Сансоне, это проявилось в готовности Трампа обсуждать увеличение военных поставок Украине и антироссийские санкции. Такая позиция, по мнению аналитика, позволяет американскому лидеру убить двух зайцев — удовлетворить запросы части республиканцев и стимулировать отечественный оборонный сектор за счет европейских контрактов на поставки вооружений.

Эксперт полагает, что, несмотря на отсутствие личной заинтересованности Трампа в эскалации конфликта с Россией, текущая внешнеполитическая линия продиктована необходимостью сохранить влияние для реализации предвыборных обещаний.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил европейским странам отдавать Украине оружие из собственных арсеналов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше