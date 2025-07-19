В США объяснили причину изменения позиции Трампа по России и Украине

Как отмечает Сансоне, это проявилось в готовности Трампа обсуждать увеличение военных поставок Украине и антироссийские санкции. Такая позиция, по мнению аналитика, позволяет американскому лидеру убить двух зайцев — удовлетворить запросы части республиканцев и стимулировать отечественный оборонный сектор за счет европейских контрактов на поставки вооружений.