В США объяснили причину изменения позиции Трампа по России и Украине

Политический обозреватель Доминик Сансоне в статье для American Conservative высказал мнение, что Дональд Трамп скорректировал свою позицию по Украине, руководствуясь внутриполитическими интересами, а не желанием помочь Киеву.
По версии автора, президенту США потребовалось заручиться поддержкой сената для реализации своей программы, что вынудило его пойти на уступки проукраински настроенным республиканцам.
Как отмечает Сансоне, это проявилось в готовности Трампа обсуждать увеличение военных поставок Украине и антироссийские санкции. Такая позиция, по мнению аналитика, позволяет американскому лидеру убить двух зайцев — удовлетворить запросы части республиканцев и стимулировать отечественный оборонный сектор за счет европейских контрактов на поставки вооружений.
Эксперт полагает, что, несмотря на отсутствие личной заинтересованности Трампа в эскалации конфликта с Россией, текущая внешнеполитическая линия продиктована необходимостью сохранить влияние для реализации предвыборных обещаний.
Ранее сообщалось, что Трамп предложил европейским странам отдавать Украине оружие из собственных арсеналов.