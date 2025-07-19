Рубио заявил об аннулировании виз бразильского судьи из-за дела Болсонару

По словам Рубио, действия бразильского судьи вышли за рамки допустимого и нарушают права не только бразильцев, но и американцев.
«Политическая травля Жаира Болсонару, развязанная судьёй Верховного федерального суда Бразилии Александром де Мораесом, создала настолько масштабный комплекс преследований и цензуры, что он не только нарушает основные права бразильцев, но и выходит за пределы Бразилии, преследуя американцев. В связи с этим я распорядился о немедленном аннулировании виз Мораеса и его союзников в суде, а также их ближайших родственников», — написал госсекретарь США в соцсети X.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил мнение о пределах полномочий президента США Дональда Трампа. Лула да Силва заявил, что республиканец должен помнить, что его избрали для управления Соединёнными Штатами, а не для того, чтобы управлять всем миром. Он подчеркнул, что несмотря на значительное влияние Штатов на международной арене, мировое сообщество не должно слепо следовать целям, навязанным извне.