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18-й пакет санкций ЕС в отношении России вступил в силу

В силу вступил 18-й пакет санкций ЕС в отношении России. Ограничения затронули 18 физлиц и 41 юрлицо.

Источник: Reuters

В числе физлиц, попавших под санкции, указаны:

  • гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров;
  • замглавы министерства культуры Крыма Ольга Бурова;
  • и.о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов;
  • акционер «ФосАгро» Татьяна Литвиненко;
  • бывший глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

В перечне также указаны в том числе граждане Китая, Индии и Ирана. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы в Европе замораживаются.

Среди попавших под санкции юрлиц среди прочих указаны НПО «Рубин», ООО «Аэроскан», АО «Полимер», Московский механический завод специальной техники. В списке также указаны китайские и индийские компании.