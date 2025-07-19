Новые санкции ЕС против России вступили в силу

Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, новые меры направлены на сокращение военного бюджета России и ограничение доступа российских банков к международному финансированию. По ее словам, этот пакет стал одним из «самых жестких» за все время санкционного давления.