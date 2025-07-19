Новые санкции ЕС против России вступили в силу

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, санкционный пакет включает полную блокировку работы газопроводов «Северный поток», несмотря на повреждение трех из четырех ниток в результате взрывов. Кроме того, под ограничения попали 105 танкеров так называемого «теневого флота», которые, по мнению Брюсселя, используются для обхода запретов на поставки российской нефти.
Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, новые меры направлены на сокращение военного бюджета России и ограничение доступа российских банков к международному финансированию. По ее словам, этот пакет стал одним из «самых жестких» за все время санкционного давления.
Ранее сообщалось, что в США объяснили причину изменения позиции Трампа по России и Украине.