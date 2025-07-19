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Трамп высказался о мире между Арменией и Азербайджаном

Армения и Азербайджан максимально приблизились к заключение мирного соглашения.

Армения и Азербайджан максимально приблизились к заключение мирного соглашения. Э то должно произойти в ближайшее время, заявил американский президент Дональд Трамп, передают его слова СМИ США.

«Армения, Азербайджан, мы сотворили там чудо, и оно уже близко к цели», — отметил хозяин Белого дома.

Посредническая работа с Азербайджаном и Арменией началась у США, а также России и ЕС три года назад. Тогда началось обсуждение мирного соглашения. Через год Ереван заявил о намерении признать Карабах в советских границах за Азербайджаном.

Ранее «МК» писал, что управление «Зангезурским коридором» (дорогой из Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику через Сюник) может быть передано на аутсорсинг американской частной компании. Это подтвердил на пресс-конференции премьер Армении Никол Пашинян.

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